RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в пятницу, 31 января, на Южной окружной произошла авария. Фотографии опубликовали в соцсети.
По словам автора снимков, авария произошла у птицефабрики.
Подробности уточняются.
Напомним, утром ееще одно ДТП случилось в
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗаболевшего китайского игрока «Ценг Тоу» проверили на коронавирус
|
cледующая новость →В Приокском столкнулись внедорожник и легковушка
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.