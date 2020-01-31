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На рязанца завели пятое уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом сообщил
Мужчину обязали уплачивать алименты на содержание своей дочери в размере ¼ части всех видов заработка до ее совершеннолетия. Добровольно выплачивать алименты он не хотел. Из-за этого в 2011 году в отдел приставов предъявили исполнительный документ.
В 2013 году мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. За неуплату его осудили на год условно.
В 2018 и 2019 годах ситуация повторилась. На этот раз осужденному назначали исправительные работы и реальное лишение свободы соответственно.
Тем не менее, к выплате алиментов мужчина так и не преступил. Сумма задолженности составила свыше 29 тысяч рублей.
В отношении рязанца вновь возбудили уголовное дело.
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