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18:00, 31 января 2020 137
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На рязанца завели пятое уголовное дело за неуплату алиментов

На рязанца завели пятое уголовное дело за неуплату алиментов

На рязанца завели пятое уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

Мужчину обязали уплачивать алименты на содержание своей дочери в размере ¼ части всех видов заработка до ее совершеннолетия. Добровольно выплачивать алименты он не хотел. Из-за этого в 2011 году в отдел приставов предъявили исполнительный документ.

В 2013 году мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. За неуплату его осудили на год условно.

В 2018 и 2019 годах ситуация повторилась. На этот раз осужденному назначали исправительные работы и реальное лишение свободы соответственно.

Тем не менее, к выплате алиментов мужчина так и не преступил. Сумма задолженности составила свыше 29 тысяч рублей.

В отношении рязанца вновь возбудили уголовное дело.


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