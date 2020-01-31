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Губернатор Николай Любимов помиловал осужденную за смертельное ДТП. Глава региона одобрил заключение комиссии по вопросам помилования, сообщают «Рязанские ведомости» в пятницу, 31 января.
Заключенной Кошкаревой предложили снизить срок наказания с 2,5 лет до 2 с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Ранее рязанку осудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Окончательное решение о помиловании примет президент Владимир Путин.
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