Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:29, 31 января 2020 256
 0    0

Любимов помиловал осужденную за смертельное ДТП

Любимов помиловал осужденную за смертельное ДТП

Губернатор Николай Любимов помиловал осужденную за смертельное ДТП. Глава региона одобрил заключение комиссии по вопросам помилования, сообщают «Рязанские ведомости» в пятницу, 31 января.

Заключенной Кошкаревой предложили снизить срок наказания с 2,5 лет до 2 с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее рязанку осудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Окончательное решение о помиловании примет президент Владимир Путин.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:19, 18 января 2020 1 939
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 13 371
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
15:27, 27 января 2020 2 117
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 3 768
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 2 858
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум