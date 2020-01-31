Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 1 и 2 февраля

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В цирке с 1 февраля начнутся представления цирковой программы «
В театре на Соборной зрители увидят недавнюю премьеру — спектакль «
В филармонии 1 февраля выступит один из самых известных и востребованных инструменталистов России —
В клубе Svoboda выступит другой не менее известный российский гитарист — экс-участник «Арии»
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.