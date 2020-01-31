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18:17, 31 января 2020 138
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Дело мужчины, до смерти избившего обидчика жены в Полянах, передали в суд

Дело мужчины, до смерти избившего обидчика жены в Полянах, передали в суд

Дело мужчины, до смерти избившего обидчика жены в Полянах, передали в суд. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По данным следствия, 2 ноября около магазина двое пьяных сельчан поссорились из-за того, что один из них оскорбил жену другого. Отмечается, что женщина работает продавцом.

Подозреваемый несколько раз ударил мужчину по голове, после чего он упал и ударился об асфальт. 35-летний пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

29-летнему подозреваемому грозит ответственность по части 4 статьи 111 УК.


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