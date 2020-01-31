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15:51, 31 января 2020 111
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В Рязани подорожал бензин

В Рязани подорожал бензин

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани повысилась на три копейки — до 43,39 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 29 января.

Цены на бензин за прошедшую неделю:

  • АИ-92 — 41,91 рубля (+2 копейки);
  • АИ-95 — 44,91 рубля (+4 копейки);
  • АИ-98 — 52,40 рубля (не изменилась).

Цена на дизельное топливо осталась прежней — 46,50 рубля за литр.


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