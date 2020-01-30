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14:46, 30 января 2020 152
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Житель Кадома до смерти избил приятеля и спрятал его тело в подвале

Житель Кадома до смерти избил приятеля и спрятал его тело в подвале

Труп мужчины с множественными ранами головы нашли в подвале жилого дома в Кадоме. Об этом сообщило ИД «Пресса».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сасова.

Следователи рассказали, что подозреваемый проживал в доме погибшего с октября прошлого года.

27 января приятели выпивали и поссорились. Подозреваемый сначала избил погибшего кулаками, затем взял деревянный брус и нанес им удары по голове и туловищу погибшего. От травм мужчина сначала потерял сознание, а затем умер.

После этого подозреваемый сжег брус, а труп спрятал под полом пристройки дома, рядом с фундаментом.

Полицейские разыскали местного жителя.

«Когда пришли, поинтересовались, где хозяин дома, на что получили ответ, что его нет. Но все же решили зайти в дом и увидели там пятна крови на полу. Начали расспрашивать, и тут подозреваемый сознался во всем», — говорится в сообщении.


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