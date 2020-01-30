Житель Кадома до смерти избил приятеля и спрятал его тело в подвале

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Труп мужчины с множественными ранами головы нашли в подвале жилого дома в Кадоме. Об этом сообщило ИД «
По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сасова.
Следователи рассказали, что подозреваемый проживал в доме погибшего с октября прошлого года.
27 января приятели выпивали и поссорились. Подозреваемый сначала избил погибшего кулаками, затем взял деревянный брус и нанес им удары по голове и туловищу погибшего. От травм мужчина сначала потерял сознание, а затем умер.
После этого подозреваемый сжег брус, а труп спрятал под полом пристройки дома, рядом с фундаментом.
Полицейские разыскали местного жителя.
«Когда пришли, поинтересовались, где хозяин дома, на что получили ответ, что его нет. Но все же решили зайти в дом и увидели там пятна крови на полу. Начали расспрашивать, и тут подозреваемый сознался во всем», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ детской ОКБ убрали гречку из меню после голосования пациентов
|
cледующая новость →Трое рязанцев обналичили 15 миллионов
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.