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12:23, 30 января 2020 83

За год сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили 1 365 фактов хищения электроэнергии

За год сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили 1 365 фактов хищения электроэнергии

В 2019 году сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выявили 1 103 факта безучетного и 262 случая бездоговорного энергопотребления. Общий объем хищений составил около 14,7 млн кВт/ч и 67,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что энергетики регулярно проводят плановые и внеплановые проверки приборов учета и соблюдения условий действующих договоров энергоснабжения, оперативно реагируют на сигналы о случаях хищения, поступающие от жителей, смежных организаций и правоохранительных органов.

Всего за январь-декабрь провели 476 контрольных мероприятий, в результате которых составили акты о незаконном потреблении электроэнергии, подали заявления в полицию для проведения проверок.

В настоящее время возбудили 325 административных дел, более 44 человек привлекли к административной ответственности с компенсацией ущерба электросетевой компании и выплатой штрафа.

«Следует отметить, что законодательством предусмотрено строгое наказание за самовольное подключение к электрическим сетям. Противоправные действия влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении. — В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет».

Штрафы за рецидив, а также самовольное использование электрической энергии для граждан составляют от 15 до 30 тысяч рублей. Для организаций — от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет).

Энергетики подчеркнули, что самовольное подключение к сетям и вмешательство в работу приборов учета приводят к неконтролируемой нагрузке на энергооборудование и снижению надежности электроснабжения добропорядочных граждан, исправно оплачивающих счета, происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. «Энерговор подвергает риску свою жизнь и жизнь соседей!» — заявили в компании.

Сообщить о фактах хищения электроэнергии можно по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115 (звонок анонимный) или оставить анонимное сообщение на сайте.


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