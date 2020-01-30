В Рыбном выехавшая на «встречку» «девяносто девятая» спровоцировала массовое ДТП

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 30 января, в Рыбном произошла массовая авария. Об этом пишет ИД «
Водитель ВАЗ-2199 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.
Водителю такси Toyota Avensis, ехавшему с пассажиром вслед за «девяносто девятой», также не удалось избежать столкновения.
Пострадавших нет.
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