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В рязанской больнице умер спортсмен, получивший травму головы. Об этом пишет ИД «
Утром в среду, 29 января, молодого человека нашли в новомичуринском гаражном кооперативе «Луч».После этого его доставили в ОКБ, где он скончался, не приходя в сознание.
«Парень был известен в Новомичуринске как спортсмен, работал в местном физкультурно-спортивном комплексе с детьми инструктором по плаванию, участник всех городских соревнований», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, спортсмен неудачно упал. В полиции не подтвердили слухи о том, что его избили.
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