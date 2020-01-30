Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:10, 30 января 2020 152
 0    0

В рязанском минобре рассказали о причинах отмены телефонов на уроках

В рязанском минобре рассказали о причинах отмены телефонов на уроках

Заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина рассказала журналистам телеканала ТКР о причинах отмены телефонов на уроках в школах.

«Выводы были сделаны в пользу того, что отсутствие мобильных телефонах на уроках способствует улучшению восприятия, улучшения понимания, способствует тому, что внимание учеников не рассеивается, не распространяется на посторонние гаджеты», — подчеркнула она.

Васина отметила, что каждая школа принимает на своем уровне локально-нормативные акты. Руководство учреждение самостоятельно решает, как будет регламентировать использование мобильных телефонов.

Напомним, запрет распространяется только на время уроков. Новое правило введено «для минимизации воздействия на детей мобильных средств телефонной связи».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:46, 17 января 2020 2 282
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 717
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 13 097
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
13:08, 25 января 2020 3 440
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 2 731
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум