В рязанском минобре рассказали о причинах отмены телефонов на уроках

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Заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина рассказала журналистам телеканала
«Выводы были сделаны в пользу того, что отсутствие мобильных телефонах на уроках способствует улучшению восприятия, улучшения понимания, способствует тому, что внимание учеников не рассеивается, не распространяется на посторонние гаджеты», — подчеркнула она.
Васина отметила, что каждая школа принимает на своем уровне локально-нормативные акты. Руководство учреждение самостоятельно решает, как будет регламентировать использование мобильных телефонов.
Напомним,
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