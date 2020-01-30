В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

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Новый сервис доставки широкого спектра товаров прямо с полок магазинов на дом или в офис СберМаркет уже востребован в российских городах-миллионниках.
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости, выбирая из 23 тысяч товаров гипермаркета METRO. Причем более 2 тысяч позиций продаются со скидками до 50%, а доставка в первый месяц бесплатна.
О том, как работает сервис Сбермаркет, читайте в нашем разделе «
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