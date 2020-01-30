Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:30, 30 января 2020 138
 0    0

В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

Новый сервис доставки широкого спектра товаров прямо с полок магазинов на дом или в офис СберМаркет уже востребован в российских городах-миллионниках.

С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости, выбирая из 23 тысяч товаров гипермаркета METRO. Причем более 2 тысяч позиций продаются со скидками до 50%, а доставка в первый месяц бесплатна.

О том, как работает сервис Сбермаркет, читайте в нашем разделе «Публикации».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
18 часов назад
Какой будет новая БСМП в Рязани

Какой будет новая БСМП в Рязани 1

Стоимость работ с учетом оборудования составила почти 5,7 миллиарда рублей

Популярное
Комментируемое
Новое
9:46, 17 января 2020 2 257
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 683
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 13 005
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 669
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
13:08, 25 января 2020 3 299
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум