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21:38, 30 января 2020 196
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В Рязани проведут около 90 мероприятий в честь 75-й годовщины Победы

В Рязани проведут около 90 мероприятий в честь 75-й годовщины Победы

В Рязани проведут около 90 мероприятий в честь 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. Об этом мэр Елена Сорокина написала на своей странице в Facebook.

«Мы должны сохранить и пронести сквозь годы истинную историческую память о героическом подвиге фронтовиков и ветеранов, передать ее нашим детям. Важнейшим в этом направлении является проект „Нам есть кем гордиться“, проходящий в образовательных учреждениях», — написала глава администрации.

По инициативе комитетов ТОС пройдут 17 праздников «Герои нашего двора». Сценарий каждого мероприятия будет построен вокруг жизни и военного подвига ветерана, живущего или проживавшего рядом.

«Работа по подготовке к празднованию Великой Победы продолжается. Я приглашаю всех горожан участвовать в праздновании. Мы помним, мы чтим, мы гордимся», — отметила Сорокина.


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