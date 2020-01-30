В Рязани проведут около 90 мероприятий в честь 75-й годовщины Победы

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В Рязани проведут около 90 мероприятий в честь 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. Об этом мэр Елена Сорокина написала на своей странице в
«Мы должны сохранить и пронести сквозь годы истинную историческую память о героическом подвиге фронтовиков и ветеранов, передать ее нашим детям. Важнейшим в этом направлении является проект „Нам есть кем гордиться“, проходящий в образовательных учреждениях», — написала глава администрации.
По инициативе комитетов ТОС пройдут 17 праздников «Герои нашего двора». Сценарий каждого мероприятия будет построен вокруг жизни и военного подвига ветерана, живущего или проживавшего рядом.
«Работа по подготовке к празднованию Великой Победы продолжается. Я приглашаю всех горожан участвовать в праздновании. Мы помним, мы чтим, мы гордимся», — отметила Сорокина.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.