RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани готовы диагностировать коронавирус с помощью тест-систем из Новосибирска. Об этом рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова на пресс-конференции, посвященной коронавирусу.
Котова порекомендовала рязанцам
Спикер также посоветовала не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, воду в бутылках, не посещать зоопарки, использовать защитные маски и менять их каждые два часа, а также мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
Она также рассказала о хоккеистах из Китая, приехавших в Рязань на матч.
«Они не представляют опасности, так как их на границе тщательно осматривали врачи. Заболевшего спортсмена также осмотрели врачи и диагностировали у него ОРВИ», — отметила Котова.
Ранее сообщалось, что после матча в Рязани «Ценг Тоу»
Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. По последним данным, число жертв коронавируса
Специалисты
Симптомы 2019-nCoV можно прочитать
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский частично признал вину
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.