В Рязани готовы диагностировать коронавирус с помощью тест-систем из Новосибирска. Об этом рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова на пресс-конференции, посвященной коронавирусу.

Котова порекомендовала рязанцам воздержаться от поездок в страны, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, отметив, что в 16 странах среди которых Южная Корея, Япония, США, Франция, Непал, Вьетнам, Сингапур, Таиланд и Австралия зарегистрированы заболевшие коронавирусом.

Спикер также посоветовала не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, воду в бутылках, не посещать зоопарки, использовать защитные маски и менять их каждые два часа, а также мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Она также рассказала о хоккеистах из Китая, приехавших в Рязань на матч.

«Они не представляют опасности, так как их на границе тщательно осматривали врачи. Заболевшего спортсмена также осмотрели врачи и диагностировали у него ОРВИ», — отметила Котова.

Ранее сообщалось, что после матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни.

Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. По последним данным, число жертв коронавируса выросло до 170 человек.

Симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.