Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:22, 30 января 2020 189
 0    0

В Рязани готовы диагностировать коронавирус — Роспотребнадзор

В Рязани готовы диагностировать коронавирус — Роспотребнадзор

В Рязани готовы диагностировать коронавирус с помощью тест-систем из Новосибирска. Об этом рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова на пресс-конференции, посвященной коронавирусу.

Котова порекомендовала рязанцам воздержаться от поездок в страны, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, отметив, что в 16 странах среди которых Южная Корея, Япония, США, Франция, Непал, Вьетнам, Сингапур, Таиланд и Австралия зарегистрированы заболевшие коронавирусом.

Спикер также посоветовала не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, воду в бутылках, не посещать зоопарки, использовать защитные маски и менять их каждые два часа, а также мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Она также рассказала о хоккеистах из Китая, приехавших в Рязань на матч.

«Они не представляют опасности, так как их на границе тщательно осматривали врачи. Заболевшего спортсмена также осмотрели врачи и диагностировали у него ОРВИ», — отметила Котова.

Ранее сообщалось, что после матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни.

Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. По последним данным, число жертв коронавируса выросло до 170 человек.

Симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
12 часов назад
Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:46, 17 января 2020 2 311
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 748
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 13 133
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
15:27, 27 января 2020 1 914
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 3 495
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум