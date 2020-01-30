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8:36, 30 января 2020 135
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В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом 1

В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

Фото: Pixabay.com

В России 30 января вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом. Соответствующий документ подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В список вошли, в частности, луки натяжением свыше 27 килограмми и арбалеты — свыше 43 килограмм. Отмечается, что прежде чем применять такое оружие, его необходимо зарегистрировать в Росгвардии.

Также нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.


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