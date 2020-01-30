В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

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Фото: Pixabay.com
В России 30 января вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом. Соответствующий документ подписал Владимир Путин,
В список вошли, в частности, луки натяжением свыше 27 килограмми и арбалеты — свыше 43 килограмм. Отмечается, что прежде чем применять такое оружие, его необходимо зарегистрировать в Росгвардии.
Также нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.
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Для решения этой задачи существует множество решений.