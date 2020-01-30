В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки

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В Москве в аэропорту Домодево экстренно сел самолет, передает
Самолет компании S7 прибыл из Симферополя. Его вместе с пассажирами буксируют на стоянку.
По данным источника, одна из пассажирок угрожала взрывом. Женщина вышла в проход и заявила о наличии у нее взрывного устройства.
В самолете находятся 195 человек.
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