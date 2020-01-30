В Константинове чуть не убили пенсионерку

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В Константинове 59-летний мужчина чуть не убил свою 65-летнюю сестру. Об этом сообщила
Известно, что родственники живут в одном доме. По словам соседей, мужчина злоупотребляет спиртным и любит слушать музыку.
Пенсионерка рассказала, что ее брат выпивал, пока она была в гостях. Когда женщина вернулась домой, лечь спать ей помешала громкая музыка из комнаты родственника.
Потерпевшая сделала брату замечание, в ответ на которое он разозлился и, схватив деревянный табурет, стал угрожать сестре убийством.
«Испугавшись за свою жизнь, пенсионерка поспешила удалиться и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасный конфликт», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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