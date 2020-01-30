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15:52, 30 января 2020 255
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В Клепиковском районе перевернулась «Тойота», пострадала женщина

В Клепиковском районе перевернулась «Тойота», пострадала женщина

Фото: Издательство «Пресса»

В Клепиковском районе перевернулась Toyota Corolla. Об этом сообщило ИД «Пресса».

ДТП произошло в четверг, 30 января, на 192 километре трассы Москва-Касимов в районе деревни Верещугино.

По предварительной информации, водитель не выбра правильную скорость движения и не учел ухудшившиеся метеорологические условия, в результате чего машину занесло. Она съехала в левый кювет и опрокинулась.

В аварии пострадала пассажирка. Она получила телесные повреждения.


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