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В Калужской области полицейские спасли человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инспекторы услышали крики у озера. Они обследовали плотину и увидели мужчину. Стражи сообщили о ЧП в дежурную часть и спецслужбы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС достали потерпевшего из воды.
Пострадавшим оказался 36-летний местный житель. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.