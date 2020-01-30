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11:51, 30 января 2020 64
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В Калуге пропала 38-летняя женщина

В Калуге пропала 38-летняя женщина

В Калуге пропала 38-летняя женщина, об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

38-летняя Ксения Воробьева (Жермелева) вышла из дома 28 января и не вернулась.

Приметы: рост 172, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

В чем была одета пропавшая неизвестно

Всех, кому что-либо известно о местонахождении, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу Вадиму +7 (920) 278-03-13.


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