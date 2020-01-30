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14:57, 30 января 2020 143
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В детской ОКБ убрали гречку из меню после голосования пациентов

В детской ОКБ убрали гречку из меню после голосования пациентов

Фото: Pixabay.com

В детской ОКБ убрали гречку из меню после голосования пациентов, выбрать любимое блюдо детям предложили в декабре, сообщил региональный минздрав.

Так, выяснилось, что пациенты не любят гречку, а также капустную запеканку и зразу с капустой. Меню пересмотрели и в качестве гарнира стали подавать зеленый горошек.

Кроме того, в рационе детей появилась твороженная запеканка со сладким соусом, груши на десерт, заваренный шиповник, на первое стали готовить рассольник.

Также изменилась сервировка столов, появились новые тарелки, ложки и вилки.


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