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Фото: Pixabay.com
В детской ОКБ убрали гречку из меню после голосования пациентов, выбрать любимое блюдо детям предложили в декабре,
Так, выяснилось, что пациенты не любят гречку, а также капустную запеканку и зразу с капустой. Меню пересмотрели и в качестве гарнира стали подавать зеленый горошек.
Кроме того, в рационе детей появилась твороженная запеканка со сладким соусом, груши на десерт, заваренный шиповник, на первое стали готовить рассольник.
Также изменилась сервировка столов, появились новые тарелки, ложки и вилки.
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