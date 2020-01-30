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17:58, 30 января 2020 116
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В библиотеке Горького обсудили послание Путина и поправки в Конституцию

В библиотеке Горького обсудили послание Путина и поправки в Конституцию

В четверг, 30 января, в библиотеке имени Горького обсудили послание Путина и поправки в Конституцию. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В мероприятии поучаствовали зампредседателя правительства области Анна Рослякова, член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты региона Ольга Воронова, председатель палаты Наталья Гришина, представители региональных министерств, образовательных и общественных учреждений, региональные и члены общественной палаты области.

Рослякова напомнила, что 29 и 30 января в Рязани работает депутат Госдумы от региона Андрей Макаров, который входит в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

«Президент сказал: нужен качественно новый уровень управления. Именно поэтому и необходимы эти изменения. Наверняка в ходе общественной дискуссии они будут расширены или найдут новое отражение. Не зря во всех регионах обсуждения этих изменений ведутся, а предложения поступают в рабочую группу. Поэтому переоценить роль происходящего невозможно, как и не нужно искать тайные смыслы во всем, что происходит», — сказала Рослякова.

Участники встречи обсудили векторы работы, заданные в послании президента России и законодательные инициативы по изменению Конституции. Все предложения обобщит Общественная палата области и направят в рабочую группу.


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