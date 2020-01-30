В 2019 году более 800 рязанских предприятий выбрали мобильную связь «Ростелекома»

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В 2019 году 842 рязанских предприятия выбрали мобильную связь от ПАО «Ростелеком». Организации приобрели для своих сотрудников более 3 300 SIM-карт, подключившись к линейке тарифов «Вызов» или к пакетному предложению «Быть в плюсе», рассказали в пресс-службе оператора.
Представители компании пояснили, что линейка «Вызов» включает в себя три тарифных плана, в каждом из которых корпоративные клиенты получают безлимитные звонки на мобильные и городские номера «Ростелекома», бесплатное общение в соцсетях и мессенджерах, а также неограниченное использование «Яндекс. Навигатора» и «Яндекс. Карт».
В зависимости от тарифа абонент получает от 500 до 2 000 минут разговоров с абонентами других операторов, от 100 до 300 SMS и MMS по всей России, а также от 15 до 40 Гб мобильного интернет-трафика.
Кроме того, на любом из трех тарифов доступна дополнительная функция безлимитного интернета.
«Наша компания — надежный партнер для населения, бизнеса и государства. С „Ростелекомом“ предприниматели могут быть уверены в качестве мобильной связи: с помощью нашего сервиса удобно выстраивать бизнес-процессы и общаться с партнерами без ограничений. Мы предлагаем выгодные тарифы, в которые включены и другие услуги. Например, чаще всего рязанские бизнесмены выбирают „Быть в плюсе“ — пакетное предложение, с которым можно значительно экономить на мобильной связи», — рассказал Андрей Карташов, директор филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком».
Отмечается, что в комплексное решение «Быть в плюсе» входят базовые услуги цифрового провайдера — мобильная связь и доступ в сеть, а также любой сервис на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «СМС реклама», «Номер 8 800», «Видеонаблюдение» или «Виртуальная АТС».
Дополнительные услуги доступны со скидкой 50%. Подключить «Быть в плюсе» можно в офисах продаж, на
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Для решения этой задачи существует множество решений.