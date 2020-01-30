Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:51, 30 января 2020 81
 0    0

В 2019 году более 800 рязанских предприятий выбрали мобильную связь «Ростелекома»

В 2019 году более 800 рязанских предприятий выбрали мобильную связь «Ростелекома»

В 2019 году 842 рязанских предприятия выбрали мобильную связь от ПАО «Ростелеком». Организации приобрели для своих сотрудников более 3 300 SIM-карт, подключившись к линейке тарифов «Вызов» или к пакетному предложению «Быть в плюсе», рассказали в пресс-службе оператора.

Представители компании пояснили, что линейка «Вызов» включает в себя три тарифных плана, в каждом из которых корпоративные клиенты получают безлимитные звонки на мобильные и городские номера «Ростелекома», бесплатное общение в соцсетях и мессенджерах, а также неограниченное использование «Яндекс. Навигатора» и «Яндекс. Карт».

В зависимости от тарифа абонент получает от 500 до 2 000 минут разговоров с абонентами других операторов, от 100 до 300 SMS и MMS по всей России, а также от 15 до 40 Гб мобильного интернет-трафика.

Кроме того, на любом из трех тарифов доступна дополнительная функция безлимитного интернета.

«Наша компания — надежный партнер для населения, бизнеса и государства. С „Ростелекомом“ предприниматели могут быть уверены в качестве мобильной связи: с помощью нашего сервиса удобно выстраивать бизнес-процессы и общаться с партнерами без ограничений. Мы предлагаем выгодные тарифы, в которые включены и другие услуги. Например, чаще всего рязанские бизнесмены выбирают „Быть в плюсе“ — пакетное предложение, с которым можно значительно экономить на мобильной связи», — рассказал Андрей Карташов, директор филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком».

Отмечается, что в комплексное решение «Быть в плюсе» входят базовые услуги цифрового провайдера — мобильная связь и доступ в сеть, а также любой сервис на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «СМС реклама», «Номер 8 800», «Видеонаблюдение» или «Виртуальная АТС».

Дополнительные услуги доступны со скидкой 50%. Подключить «Быть в плюсе» можно в офисах продаж, на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Для решения этой задачи существует множество решений.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:46, 17 января 2020 2 256
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 679
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 13 000
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 652
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
13:08, 25 января 2020 3 282
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум