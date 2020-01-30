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14:31, 30 января 2020 250
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Трое рязанцев обналичили 15 миллионов

Трое рязанцев обналичили 15 миллионов

Полицейские раскрыли в Рязани незаконную финансовую схему, в результате которой в «теневой оборот» вывели 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выявили, что 2019 году в банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонтных работ, которые реально не осуществлялись. При этом деньги за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем — в наличную форму.

Установлено, что к преступлению причастны трое местных жителей в возрасте от 32 до 50 лет. По предварительной информации, они через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали деньги.

Сотрудники разыскали и допросили злоумышленников. Полицейские провели обыски в офисах и в арендованной квартире, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК.


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