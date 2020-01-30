Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе

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Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в размере 618 713 рублей, соответствующий документ
Указ вступил в силу с 16 января 2020 года.
Напомним, Медведев 15 января заявил президенту России, что правительство в полном составе
Владимир Путин предложил Медведеву принять должность зампредседателя Совета безопасности РФ.
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