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19:26, 30 января 2020 121
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Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе

Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в размере 618 713 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу с 16 января 2020 года.

Напомним, Медведев 15 января заявил президенту России, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Владимир Путин предложил Медведеву принять должность зампредседателя Совета безопасности РФ.


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