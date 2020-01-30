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13:45, 30 января 2020 66
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Социальные выплаты и пособия вырастут в России с 1 февраля

Социальные выплаты и пособия вырастут в России с 1 февраля

Социальные выплаты и пособия вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтруда РФ

Будут увеличены ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы.

Также вырастут компенсации инвалидам на содержание и лечение собак-проводников, выплаты пострадавшим от воздействия радиации и получившим травмы в результате несчастных случаев на производстве, будут увеличены и пособия на погребение


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