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Социальные выплаты и пособия вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение
Будут увеличены ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы.
Также вырастут компенсации инвалидам на содержание и лечение собак-проводников, выплаты пострадавшим от воздействия радиации и получившим травмы в результате несчастных случаев на производстве, будут увеличены и пособия на погребение
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.