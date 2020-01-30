Снег и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

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В пятницу, 31 января, в Рязанской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью и днем осадки, местами гололед. Ночью и утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -3, +2 градуса.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.