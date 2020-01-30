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8:11, 30 января 2020 218
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Рязанский ветеран отметил 94-й день рождения

Рязанский ветеран отметил 94-й день рождения

В среду, 29 января, 94 года исполнилось рязанцу, участнику Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Василий Иванович Безуглый. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рязанца поздравила администрации города. Они пожелали ветерану сил, крепкого здоровья, благополучия, а также вручили цветы и открытку.

Василий Безуглый воевал в составе 133-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта. 9 мая 1945 года он участвовал в Параде Победы на Красной площади. На службу в Рязань фронтовик прибыл в 1955 году, с тех пор здесь и проживает.

У ветерана множество боевых наград — орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», юбилейные награды.


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