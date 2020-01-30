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18:12, 30 января 2020 233
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Рязанские врачи впервые пересадили роговицу

Рязанские врачи впервые пересадили роговицу

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани впервые пересадили роговицу глаза от посмертного донора. Кератопластика прошла под руководством столичного хирурга в областном центре микрохирургии глаза ОКБ имени Семашко в четверг, 30 января.

Трансплантацию роговицы провели с использованием подготовленного биологического материала из донорских тканей глазного банка «АйЛаб».

Оперировали пациента хирурги — профессор кафедры офтальмологии ФМБА России, директор глазного банка «АйЛаб» Андрей Золоторевский, заведующий офтальмологическим отделением Александр Колесников и врач-офтальмолог офтальмологического отделения Александр Севостьянов. За два с половиной часа они пересадили роговицу 22-летней девушке, острота зрения которой составляла 9%.

Александр Колесников рассказал, что высокотехнологичная операция прошла успешно.

«Пересадка органов и тканей позволяет решить те проблемы, которые невозможно вылечить никакими другими способами. Когда мы не можем оперировать на той ткани, которая есть у человека. Это последний рубеж помощи человеку, который позволяет восстановить человеку те функции, которые были утрачены», — отметил Колесников.

Планируется, что пациентке удастся повысить остроту зрения до 20%.

«Восстановление после пересадки роговицы индивидуальное. Очень тяжело прогнозировать результат. В любом случае, пару недель пациент будет находиться под наблюдением в условиях стационара», — подчеркнул врач.

Показанием к кератопластике являются состояния, при которых роговица теряет свою прозрачность или изменяет структуру. Одно из таких заболеваний — кератоконус. При этой патологии роговица глаза истончается и принимает конусообразную форму, что приводит к значительному снижению остроты зрения, которая не поддается коррекции лазером, очками или контактными линзами. Себестоимость операции — 100 тысяч рублей, но для пациента она проводилась в рамках ОМС.

«На поток эта операция, в принципе, не может быть поставлена, потому что таких пациентов немного. Они единичны. Под них непосредственно заказывается и подготавливается донорский материал. Технически эту возможность мы сейчас имеем и, соответственно, будем развивать это направление», — добавил Колесников.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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