Рязанская семья осталась без квартиры из-за сгоревшего холодильника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская семья осталась без квартиры из-за сгоревшего на кухне холодильника. Об этом рассказал телеканал «
По информации пресс-службы регионального МЧС, пожар произошел во вторник, 28 января, на улице Октябрьской в доме 60 корпус 1. Туда приехали 15 спасателей на пяти машинах. Из пятиэтажки
Жительница квартиры Ирина Кузьмина рассказала, что с утра ушла на работу. В квартире осталась только 81-летняя пенсионерка, которая обнаружила возгорание одного из стоящих на кухне холодильников.
«Где-то в районе с трех до пяти бабушка учуяла запах, пришла на кухню и увидела сзади холодильника искры. Вышла в подъезд, стала звать на помощь. За два часа квартира «превратилась в рухлядь», — сказала рязанка.
Пострадавшая отравилась продуктами горения, но обошлось без госпитализации. Сейчас она живет у родственников. В дыму задохнулся двухлетний кот. Квартира выгорела полностью.
В
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Бывшего полицейского, обвиняемого в фальсификации дела Ивана Голунова, арестовали
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.