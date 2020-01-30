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13:27, 30 января 2020 111
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Рязанская семья осталась без квартиры из-за сгоревшего холодильника

Рязанская семья осталась без квартиры из-за сгоревшего холодильника

Рязанская семья осталась без квартиры из-за сгоревшего на кухне холодильника. Об этом рассказал телеканал «Город».

По информации пресс-службы регионального МЧС, пожар произошел во вторник, 28 января, на улице Октябрьской в доме 60 корпус 1. Туда приехали 15 спасателей на пяти машинах. Из пятиэтажки эвакуировали десять человек.

Жительница квартиры Ирина Кузьмина рассказала, что с утра ушла на работу. В квартире осталась только 81-летняя пенсионерка, которая обнаружила возгорание одного из стоящих на кухне холодильников.

«Где-то в районе с трех до пяти бабушка учуяла запах, пришла на кухню и увидела сзади холодильника искры. Вышла в подъезд, стала звать на помощь. За два часа квартира «превратилась в рухлядь», — сказала рязанка.

Пострадавшая отравилась продуктами горения, но обошлось без госпитализации. Сейчас она живет у родственников. В дыму задохнулся двухлетний кот. Квартира выгорела полностью.

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» горожане попросили помощи для косметического ремонта в квартире. «Физической помощью мы поможем, деньги не просим, Нет ни у кого стройматериалов, которые остались от ремонта?», — говорится в посте.


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