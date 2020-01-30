Рязанку приговорили к обязательным работам за жестокое обращение с сыном

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Рязанку осудили за жестокое обращение с четырехлетним сыном. Об этом сообщил
Установлено, что с мая 2017 по 22 января 2019 женщина неоднократно оставляла ребенка на длительное время с матерью-инвалидом. При этом рязанка выпивала, тем самым «не выполняя свои обязанности по воспитанию».
Кроме того, находясь в состоянии опьянения, она неоднократно била его, «причиняя физическую боль и психические страдания».
Суд назначил женщине 240 часов обязательных работ.
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