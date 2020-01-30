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Фото: Pixabay.com
Рязанку осудят за продажу алкоголя подросткам,
Горожане рассказали полицейским, что в одном из магазинов на улице Чкалова школьникам продают алкоголь. Во время рейда участковые встретили подростка с пивом.
Выяснилось, что 44-летняя рязанка неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетним.
В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей.
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