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10:47, 30 января 2020 100
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Рязанку осудят за продажу алкоголя подросткам

Рязанку осудят за продажу алкоголя подросткам

Фото: Pixabay.com

Рязанку осудят за продажу алкоголя подросткам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Горожане рассказали полицейским, что в одном из магазинов на улице Чкалова школьникам продают алкоголь. Во время рейда участковые встретили подростка с пивом.

Выяснилось, что 44-летняя рязанка неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетним.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей.


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