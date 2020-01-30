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17:12, 30 января 2020 60
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Рязанцы должны добираться из любой точки города без пересадок — мэрия

Рязанцы должны добираться из любой точки города без пересадок — мэрия

Рязанцы должны добираться из любой точки города без пересадок. Об этом говорится в стандарте качества транспортного обслуживания населения Рязани, который мэрия официально утвердила в среду, 29 января.

В документе говорится, что остановки и транспорт должны быть доступными для маломобильных групп и иметь систему информирования.

Перевозчик обязан отправлять не менее 85% рейсов от запланированного количества, а отклонение от расписания движения по маршруту не должно превышать двух минут. Исключением может считаться только возникновение заторов или чрезвычайных ситуаций по пути следования.

Стоимость проездного на месяц не должна превышать 7% от величины среднего дохода населения в областном центре.

Транспортные средства должны поддерживать комфортную температуру в салоне:

  • зимой не менее 12 градусов (при среднесуточной температуре воздуха +5);
  • летом — не более 25 градусов (при среднесуточной температуре наружного воздуха +20).

Также в стандарте утверждены предельные расстояния от остановок до границ объектов:

  • многоквартирный дом — 500 метров;
  • частный дом — 800 метров;
  • предприятия торговли с площадью 1000 кв м и более — 500 метров;
  • поликлиники и больницы, учреждения соцобслуживания — 300 метров;
  • терминалы внешнего транспорта — 300 метров.

Также информация в документе касается наполняемости транспорта, используемого топлива и срока службы техники.


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