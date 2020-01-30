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Рязанцы должны добираться из любой точки города без пересадок. Об этом говорится в стандарте качества транспортного обслуживания населения Рязани, который мэрия официально утвердила в среду, 29 января.
В документе говорится, что остановки и транспорт должны быть доступными для маломобильных групп и иметь систему информирования.
Перевозчик обязан отправлять не менее 85% рейсов от запланированного количества, а отклонение от расписания движения по маршруту не должно превышать двух минут. Исключением может считаться только возникновение заторов или чрезвычайных ситуаций по пути следования.
Стоимость проездного на месяц не должна превышать 7% от величины среднего дохода населения в областном центре.
Транспортные средства должны поддерживать комфортную температуру в салоне:
Также в стандарте утверждены предельные расстояния от остановок до границ объектов:
Также информация в документе касается наполняемости транспорта, используемого топлива и срока службы техники.
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