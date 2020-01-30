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14:10, 30 января 2020 171
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Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за хранение марихуаны

Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за хранение марихуаны

Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков, пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу региоанльного УМВД.

По данным полиции, пжитель села Песочня Путятинского района заготовил и хранил у себя дома марихуану. Всего у мужчины изъяли 120,7 грамма растительных наркотиков.

Рязанца обвинили по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.


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