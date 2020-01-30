Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за хранение марихуаны

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцу грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков, пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу региоанльного УМВД.
По данным полиции, пжитель села Песочня Путятинского района заготовил и хранил у себя дома марихуану. Всего у мужчины изъяли 120,7 грамма растительных наркотиков.
Рязанца обвинили по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».
Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТрое рязанцев обналичили 15 миллионов
|
cледующая новость →Снег и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.