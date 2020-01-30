Рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах из-за снега и тумана

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В пятницу, 31 января, в Рязанской области ожидаются мокрый снег, гололед и туман.
Температура воздуха днем и ночью будет составлять -3, +2 градуса.
Пресс-служба горадминистрации порекомендовала рязанцам быть внимательнее на дорогах.
«Из-за ухудшения видимости возможны затруднения движения транспорта. Пешеходам также следует быть осторожнее из-за налипания мокрого снега и гололеда», — говорится в сообщении.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.