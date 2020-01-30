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Рязанцев предупредили об изменении формы договора по ипотеке. Соответствующее указание Банка России вступило в силу в четверг, 30 января.
Теперь самые важные пункты ипотечного договора должны быть представлены в виде таблицы. Уже первая страница должна сообщать заемщику о сумме кредита, сроке действия договора и возврата долга, валюте, процентной ставке.
Также таблица должна содержать информацию об отдельной плате за услуги и об ответственности заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.