Рязанцев попросили уточнить места захоронения родственников, погибших в боях в Калининградской области

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Рязанцев попросили уточнить места захоронения родственников, погибших в боях на территории Восточной Пруссии, сообщил
В Калининградской области к 75-летию Победы обновляют информацию на мемориальных плитах.
«Как выяснилось, многие советские воины, чьи имена ранее были увековечены на мемориалах в Калининградской области, фактически захоронены в других местах, в том числе на территории других государств», — говорится в сообщении.
Для уточнения данных о погибших родственниках горожанам предложили воспользоваться электронной книгой памяти по
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.