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17:36, 30 января 2020 162
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Рецидивиста из Шацка осудили за грабежи

Рецидивиста из Шацка осудили за грабежи

Жителю Шацка, которого ранее неоднократно судили за грабежи, снова вынесли приговор. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что в июле 2019 года злоумышленник напал на женщину — выхватил из рук сумочку с телефоном и кошельком и убежал.

После этого мужчина совершил еще одно ограбление — сорвал золотую цепочку с шеи жительницы села Казачья Слобода.

В суде рецидивист полностью признал свою вину. Его приговорили к четырем с половиной годам заключения в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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