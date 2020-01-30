Рецидивиста из Шацка осудили за грабежи

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Жителю Шацка, которого ранее неоднократно судили за грабежи, снова вынесли приговор. Об этом пишет издательство «
Известно, что в июле 2019 года злоумышленник напал на женщину — выхватил из рук сумочку с телефоном и кошельком и убежал.
После этого мужчина совершил еще одно ограбление — сорвал золотую цепочку с шеи жительницы села Казачья Слобода.
В суде рецидивист полностью признал свою вину. Его приговорили к четырем с половиной годам заключения в колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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