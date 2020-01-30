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10:08, 30 января 2020 121
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Полиция назвала популярные способы угонов машин

Полиция назвала популярные способы угонов машин

В МВД России раскрыли о наиболее распространенных способах угонов машин. Об этом со ссылкой на полицию передает РИА Новости.

В список популярных способов автоворовства вошли:

  • взлом дверей и замка зажигания с помощью проворотов;
  • разбитие бокового стекла и использование проворота замка зажигания или дубликата ключа;
  • применение специальных радиоэлектронных средств для проникновения в салон, запуска двигателя и блокирования сигнализации.

Также отмечается, что для угона часто используют похищенные ключи, в том числе во время осмотра продаваемой машины.

В полиции подчеркнули, что одно из основных условий выбора авто для угона — то, что машина находится не на охраняемой стоянке.

По данным МВД, в 2019 году количество автокраж сократилось на 14%. ЗА это время зарегистрировали около 20 тысяч таких преступлений.


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