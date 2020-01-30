Полиция назвала популярные способы угонов машин

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В МВД России раскрыли о наиболее распространенных способах угонов машин. Об этом со ссылкой на полицию передает
В список популярных способов автоворовства вошли:
Также отмечается, что для угона часто используют похищенные ключи, в том числе во время осмотра продаваемой машины.
В полиции подчеркнули, что одно из основных условий выбора авто для угона — то, что машина находится не на охраняемой стоянке.
По данным МВД, в 2019 году количество автокраж сократилось на 14%. ЗА это время зарегистрировали около 20 тысяч таких преступлений.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.