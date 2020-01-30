RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Погибшие от «незамерзайки» рязанцы перед смертью впадали в кому, передает
По словам Мининой, сначала умерла одна женщина, позже мужчина и женщина умерли в больнице. Еще одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
По данным следствия, среди употребляющих жидкость также был еще один мужчина, однако он выпил незначительное количество вещества.
Напомним,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОблдума поддержала запрет на продажу снюса
|
cледующая новость →Рецидивиста из Шацка осудили за грабежи
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.