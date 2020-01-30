Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:42, 30 января 2020 210
 0    0

Погибшие от «незамерзайки» рязанцы перед смертью впадали в кому

Погибшие от «незамерзайки» рязанцы перед смертью впадали в кому

Погибшие от «незамерзайки» рязанцы перед смертью впадали в кому, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по Владимирской области Ирину Минину.

По словам Мининой, сначала умерла одна женщина, позже мужчина и женщина умерли в больнице. Еще одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По данным следствия, среди употребляющих жидкость также был еще один мужчина, однако он выпил незначительное количество вещества.

Напомним, трагедия произошла в городе Петушки Владимирской области в субботу, 25 января. В числе погибших — три женщины и мужчина, все в возрасте от 20 до 36 лет. Они скончались после употребления стеклоомывающей жидкости.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:46, 17 января 2020 2 275
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 708
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 13 085
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 718
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
13:08, 25 января 2020 3 423
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум