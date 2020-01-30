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15:34, 30 января 2020 127
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Оксана Любимова посетила ватную фабрику в Клепиковском районе

Оксана Любимова посетила ватную фабрику в Клепиковском районе

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 30 января, руководитель Регионального центра компетенций Оксана Любимова побывала на предприятии ООО «Русвата» в поселке Екшур Клепиковского района из-за внедрения технологий бережливого производства. Об этом пишет ИД «Пресса».

В течение трех месяцев представители РЦК обучали сотрудников фабрики и внедряли различные инструменты бережливого производства. Во время итоговой проверки «Русвата» набрала высокие баллы.

«Сотрудники участвовали в реализации проекта дружно, как сплоченная команда, вместе с представителями Регионального центра компетенции. Меня радует такой подход. Это нужно делать не „для галочки“, это нужно самому предприятию», — сказала Любимова.

Трое сотрудников предприятия, которые добились лучших показателей по воплощению проекта, получили подарочный сертификат на поездку в Рим.

По словам Любимовой, в конце 2019 года была проведена большая работа, чтобы побудить предприятия региона участвовать в нацпроекте, связанным с повышению производительности труда.

«Мы надеемся, что после первых заметных результатов рязанские предприятия будут более активно вливаться в проект," — отметила руководитель регионального центра компетенций.


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