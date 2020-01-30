Облдума поддержала запрет на продажу снюса

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Рязанская облдума поддержала проект федерального закона о запрете на продажу сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями. Такое решение депутаты приняли на заседании в среду, 29 января.
Председатель регионального парламента Аркадий Фомин рассказал, что депутаты обращались в Роспотребнадзор. В Рязани и области провели рейды по точкам продаж бестабачных никотиносодержащих смесей, около двухсот партий снюса изъяли.
«Мы проанализировали законодательную базу, чтобы запретить продажу таких смесей на территории региона, но полный запрет возможен только федеральным законодательством. Сегодня такой законопроект к нам поступил и, уверен, мы его единогласно поддержим», — отметил Фомин.
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