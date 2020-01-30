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Фото: УМВД по Рязанской области
На улице Введенской водитель сбил женщину и скрылся, сообщает ТКР со ссылкой на региональное УМВД.
Авария произошла 29 января в 14:30 около дома №99. Неизвестный водитель сбил 51-летнюю женщину и скрылся.
Пострадавшая обращалась в больницу. Полиция устанавливает личность водителя, проводится проверка.
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