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11:07, 30 января 2020 249
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На улице Баженова запретят парковку

На улице Баженова запретят парковку

На улице Баженова запретят парковку. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Для встречного разъезда машин с 20 февраля планируется запретить остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне улицы на участке от дома №48 до пересечения со Славянским проспектом.

На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Автовладельцев попросили принять эту информацию к сведению.


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