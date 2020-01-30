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На улице Баженова запретят парковку. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Для встречного разъезда машин с 20 февраля планируется запретить остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне улицы на участке от дома №48 до пересечения со Славянским проспектом.
На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Автовладельцев попросили принять эту информацию к сведению.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.