Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем из-за коронавируса

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В четверг, 30 янврая, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, передает
Напомним, Минздрав
По последним данным, число жертв заболевания
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.