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12:19, 30 января 2020 249
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Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса

Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса

Минздрав России на своем сайте опубликовал «Список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых».

В списке лекарств, рекомендованных ведомством, три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

В ведомстве отметили, что в настоящее время отсутствуют рекомендации по этиотропной терапии с позиций доказательной медицины для лечения 2019-nCoV инфекции.

При этом в качестве препарата противовирусного действия, который имеет достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых рибавирин.

«Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты.

В минздраве отметили, что для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции:

  • повышение температуры тела (>90%);
  • кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
  • одышка (55%);
  • миалгии и утомляемость (44%);
  • ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение.

По последним данным, число жертв заболевания выросло до 170. Всего зараженных — 7 тысяч 711 человек, из них 1 тысяча 370 оцениваются как тяжелые.

Напомним, эксперты назвали возможный срок появления коронавируса в России.


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