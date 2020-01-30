Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса

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Минздрав России на своем
В списке лекарств, рекомендованных ведомством, три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
В ведомстве отметили, что в настоящее время отсутствуют рекомендации по этиотропной терапии с позиций доказательной медицины для лечения 2019-nCoV инфекции.
При этом в качестве препарата противовирусного действия, который имеет достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых рибавирин.
«Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты.
В минздраве отметили, что для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции:
Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение.
По последним данным, число жертв заболевания
Напомним, эксперты
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