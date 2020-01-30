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11:45, 30 января 2020 130
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Холодную воду отключили еще на восьми рязанских улицах

Холодную воду отключили еще на восьми рязанских улицах

Утром в четверг, 30 января, холодную воду отключили еще на восьми рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Черновицкая, дом 54;
  • улица Щорса, дома с 33 по 39 и с корпусами, 33-а (детсад №116);
  • улица Нахимова, дома 3, 3 корпус 1, 68;
  • улица Мусоргского, дом 66;
  • поселок Южный — частный сектор.

В 17:00 воду дадут в доме 35 корпус 1 по улице Новоселов.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 11 по улице Станкозаводской, а также в домах 5 корпус 1 и 11 корпус 1 по улице Молодцова.

Напомним, ранее сообщалось об отключении на четырех рязанских улицах.


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