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Утром в четверг, 30 января, холодную воду отключили еще на восьми рязанских улицах. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
В 17:00 воду дадут в доме 35 корпус 1 по улице Новоселов.
Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 11 по улице Станкозаводской, а также в домах 5 корпус 1 и 11 корпус 1 по улице Молодцова.
Напомним, ранее сообщалось об
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