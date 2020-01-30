Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал об изменениях в больнице

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Два года назад состоялось первое
Пока в отделениях рабочие перекрашивали стены и меняли плитку, в операционных кипела работа. За два года в ОКБ провели ряд уникальных для Рязанской области операций, в числе которых пересадка печени и почки от посмертного донора.
Кроме того, главврач ОКБ взял под личный контроль больничный сервис и пообещал, что уже через год люди почувствуют перемены.
О том, как изменилась больница за это время, читайте в нашем разделе «
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