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9:44, 30 января 2020 104
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Епархия пригласила рязанцев на Сретенский бал

Епархия пригласила рязанцев на Сретенский бал

Фото: Рязанская епархия

Епархия пригласила рязанцев на Сретенский бал, который приурочат к Всемирному дню православной молодежи. Он пройдет 15 февраля в «Политехе», начало в 17:00.

Вход на бал свободный, его участниками могут стать рязанцы в возрасте до 35 лет.

Предварительно для желающих проведут несколько репетиций:

  • 30 января и 6 февраля с 19:00 до 21:00 в спорткомплексе на улице Крупской (дом 19 корпус 3), сбор у входа;
  • 31 января и 7 февраля с 20:00 до 21:30 в спортзале «Политеха», сбор у вахты;
  • 1 и 8 февраля с 14:00 до 16: 30 в спортзале «Политеха», сбор у вахты.

С собой необходимо принести сменную обувь на мягкой подошве

Кроме того, репетиции пройдут с 10 по 14 февраля, их расписание уточняется.


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