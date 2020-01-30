Епархия пригласила рязанцев на Сретенский бал

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Фото: Рязанская епархия
Вход на бал свободный, его участниками могут стать рязанцы в возрасте до 35 лет.
Предварительно для желающих проведут несколько репетиций:
С собой необходимо принести сменную обувь на мягкой подошве
Кроме того, репетиции пройдут с 10 по 14 февраля, их расписание уточняется.
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Для решения этой задачи существует множество решений.