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17:59, 30 января 2020 86

Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START стали доступны в Wink

Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START стали доступны в Wink

Онлайн-кинотеатр Wink предложил новую подписку на всю коллекцию видеосервиса START, которая включает в себя сериалы и фильмы собственного производства одноименной студии. С 30 января подписчики Wink в числе первых получили доступ к премьере — второму сезону сериала «Содержанки».

«Содержанки» — проект Константина Богомолова и режиссера второго сезона Дарьи Жук. В новом сезоне зрители узнают, получится ли у московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова, найти себя в мире больших денег. А также то, какую цену героиням придется заплатить за новую жизнь.

Подписчики получат доступ к тысячам фильмов, сериалов и мультфильмов российских и зарубежных студий, включая нашумевшие отечественные картины — «Текст», «Холоп», «Последний богатырь» и «Завод», а также любимые сериалы «ИП Пирогова», «Лучше, чем люди», «Гранд», «Бывшие», «В клетке» и «Шторм».

Стоимость подписки START в онлайн-кинотеатре Wink составит 349 рублей в месяц. Также фильмы и сериалы START доступны в подписке «Для киноманов». Подробности на сайте Wink.


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